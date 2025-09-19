ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¡Ê¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¡Ë¤¬18Æü¡¢¿·µÁ½£¡Ê¥·¥Ë¥¸¥å¡Ë²¹¼¼Áí¹çÇÀ¾ì¤Î·úÀß¤ÈÃÏ°è³«È¯»ö¶È¤ò¸½ÃÏ»ØÆ³¤·¤¿¡£Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤Îìäáµ¸µ¡Ê¥Á¥ç¡¦¥è¥ó¥¦¥©¥ó¡Ë¡¢ËÑÀµÅ·¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ç¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¤ÎÎ¾½ñµ­¤È¶âºÍÎ¶¡Ê¥­¥à¡¦¥¸¥§¥ê¥ç¥ó¡ËÉôÄ¹¤¬Æ±¹Ô¤·¤¿¡£¶âÍ¿Àµ¡Ê¥­¥à¡¦¥è¥¸¥ç¥ó¡ËÉûÉôÄ¹¤ä¸¼¾¾·î¡Ê¥Ò¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥¦¥©¥ë¡Ë°Ñ°÷¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§½ÐÍè¤ë¡£·úÀß¤ËÆ°°÷¤µ¤ì¤¿Ä«Á¯¿ÍÌ±·³¡ÊËÌÄ«Á¯·³¡Ë¤Î»Ø´ø´±¤ÈÇòÆ¬»³¡Ê¥Ú