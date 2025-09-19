「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、サンキューマートからハローキティやシナモロールなど人気6キャラクターの限定アイテムが登場♡全商品390円（税込429円）で、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりです。公式オンラインショップでは9月18日(木)11時より先行予約受付開始、全国店舗では10月中旬より入荷次第販売。キュートなキャラクターたちと秋のお出かけやおうち時間