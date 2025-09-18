80万インプ超え西濃運輸の公式Xのアカウントが「左前輪、左後輪の位置にご注目ください」のコメントとともに、同社のトラックが右折するところを「俯瞰視点」で撮影した映像を公開しました。この動画は大きな反響を呼び、9月16日18時時点で約80万インプレッションを記録しています。【動画】すげえ！これが「西濃運転手によるエグい神業」ですこの映像は交差点などを曲がる際に、前輪よりも後輪のほうが内側を通過する軌跡の差