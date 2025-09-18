全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・池袋の麻辣湯の店『巴渝菜館（パユーチャカン）』です。料理豊富なガチ中華、飲んで食べて麻辣湯で〆る！こちらは専門店ではなく、いわゆるガチ中華。中国東北地方や四川の味が揃っていて、どれもボリューム満点で味も抜群！アルコールも豊富なラインナップで、会食や飲み会にもと幅広く使えそう。ここは中華料理店なので宴会している