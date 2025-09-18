近年、高級化した感のある「焼鳥」。もっと手軽に楽しめないものか……。そこで辿り着いたのが「ランチ」です。昼から炭を熾して焼く鶏がご飯にのったり、卵をとろりと絡めたり、鶏ダシで作るラーメンもあって贅沢なんです。気軽においしく、職人の技を堪能あれ！人形町〜日本橋界隈は焼鳥屋さんがひしめき、昼営業多し。江戸を感じる街で愉悦に浸りましょう。ご飯を埋め尽くす串とそぼろの完成度、これぞ頂点の焼鳥重『ももふく』