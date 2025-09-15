新年を迎える食卓を華やかに彩る「豪華絢爛おせち2026」が、ザ ストリングス 表参道から登場します。キャビア・フォアグラ・トリュフといった世界三大珍味をはじめ、鮑やフカヒレ、松茸など高級食材を贅沢に盛り込み、和と洋を融合させた特別な四段重。伝統の美しさと革新のエッセンスを詰め込んだ豪華なラインアップは、大切な人との新年をより華やかに演出してくれます♪ 世界三大珍味と高級食材の饗宴 「豪華絢爛おせち2026