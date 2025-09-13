「写真が別人級に盛られてた」「プロフィールが嘘だらけ」そんなマッチングアプリでの“詐欺男子”エピソード、誰もが一度は耳にしたことがあるはず。アプリ恋愛が当たり前になった今こそ、盛りすぎ男子に振り回されない見極め力が必要です。そこで今回は、ありがちな特徴と見抜くコツを紹介します。まさに“奇跡の１枚”。別人レベルの写真を平気で使う詐欺男子がまず盛るのはプロフィール写真。過去に痩せていた頃の写真や、加工