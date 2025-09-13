YOASOBI “小説を音楽にするユニット”YOASOBIが、2026年1月より放送開始となるTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニング＆エンディング主題歌を「担当することが発表となった。9月13日に開催されたAniplex Online Fest 2025で、作品で声優を務める山根綺（芦屋瑞稀役）と八代拓（佐野泉役）の2名が登壇し、アニメ作品第1弾ビジュアルの解禁とともに、YOASOBIが主題歌を務めることが発表された。主題歌決定に