縫い目のないホールガーメント®技術で生まれたオリジナルブランド「NUONE（ヌワン）」がついに再始動。2019年に惜しまれつつ幕を閉じたブランドが、BLUEKNITプロジェクトの一環として復活し、Makuakeで先行販売を開始しました。素肌に直接着られる“インナー以上、アウター未満”のコンセプトを大切に、カシミヤシルクの贅沢な肌ざわりで、今までにない快適さをお届けします。 カシミヤシルクが叶え