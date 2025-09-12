縫い目のないホールガーメント®技術で生まれたオリジナルブランド「NUONE（ヌワン）」がついに再始動。2019年に惜しまれつつ幕を閉じたブランドが、BLUEKNITプロジェクトの一環として復活し、Makuakeで先行販売を開始しました。素肌に直接着られる“インナー以上、アウター未満”のコンセプトを大切に、カシミヤシルクの贅沢な肌ざわりで、今までにない快適さをお届けします。

カシミヤシルクが叶える極上の肌ざわり

今回発売される「NUONEカシミヤシルクプルオーバー」は、カシミヤ50％×シルク50％の理想的な素材を使用。

軽くて暖かいのに通気性も良く、汗ばむ季節でも心地よさをキープします。縫い目がないホールガーメント®製法で仕上げられ、摩擦や刺激が少なく素肌にやさしいのが特徴。

価格は24,800円（税込）、Makuake限定で最大20％OFFの19,840円（税込）から購入可能です。

縫わないインナー×ニット！NUONEのカシミヤシルクが心地よすぎる

進化したデザインで“アウター映え”も実現

従来のインナー感を超えた進化ポイントは、立体的な袖と衿デザイン。肩周りに自然にフィットする形状で動きやすく、首元は厚みのある編み地を採用することで一枚でも着映えるデザインに。

インナーとしてはもちろん、ルームウェアやアウターライクな着こなしも可能にしました。カラーバリエーションはグレー、ブラック、アイボリー、ピンク（Makuake限定カラー）の4色展開です。

NUONEで出会う新しいインナー習慣

「インナー以上、アウター未満」というコンセプトを掲げるNUONEのカシミヤシルクニットは、快適さと美しさを兼ね備えた新しい定番アイテム。

シルエットを美しく見せながら、素肌に優しいストレスフリーな着心地を実現します。先行販売はMakuakeにて2025年8月20日（水）から10月13日（月・祝）まで。

特別価格で手に入るこの機会に、ぜひあなたもNUONEの進化した心地よさを体感してみてください♡