【新TV CM 「3人の マンガ 好き 無料なや～つ」篇】 9月11日より全国で順次放映開始 【24時間限定全巻無料キャンペーン】 開催期間：9月11日～9月18日

NTT ソルマーレが運営する総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は、小芝風花さん､木村昴さん､ハライチ澤部佑さんが出演する新TVCM「3人のマンガ好き 無料なや～つ」篇の放映を9月11日より全国で順次開始する。

新TVCMでは、コミックシーモアの魅力の1つである“無料で読める人気・話題のマンガが多い点”にフォーカス。日頃からマンガを読む人にもそうでない人にも、無料で読めることのワクワク感・おトク感を通じて､コミックシーモアならではのマンガの楽しさを体感できるストーリーになっている。

さらに「3人のマンガ好き 無料なや～つ」篇の公開を記念して､CM内に登場する「魔入りました！入間くん」、「orange」などが日替わりでおトクに楽しめる「24時間限定全巻無料キャンペーン」が開催される。

新TVCM概要

タイトル：「3人のマンガ好き 無料なや～つ」篇（15秒）

放送開始：9月11日（木）～順次放映

放送地域：全国(※一部地域を除く)

【コミックシーモアTV CM 「3人の マンガ 好き 無料なや～つ」篇】

※新TVCMはコミックシーモア特設サイトでも観ることができる。

【ストーリー】

電車で談笑する3人。スマホでマンガを読んでいた澤部さんが「コミックシーモアって無料多いらしいね?」と話しかけると、木村さんが「いいのあんの?」と気になる様子。そこで小芝さんが「あるもんねー!」と自信たっぷりに返答する。

すると､「そうなんだ～」と､とぼけながら実は無料で読める作品がたくさんあることを知っていた澤部さんが、突然電脳空間へワープ。そこでは、無料の「\0」マークを被った澤部さんが、「人気のマンガだって」「話題のマンガだって」「無料なや～つ～!」と次々に現われるマンガをノリノリで紹介。思わぬ展開に小芝さん、木村さんが「知ってんのかい」とツッコミを入れると、気まずそうに笑う澤部さん。

シーンは変わり、無料マンガを楽しむ小芝さんが、「マンガ多すぎ!無料も多すぎ!!」と元気よく宣言。最後は再び現実世界の電車に戻り、3人でそろって「コミックシーモア」と明るく締めくくる。

「24時間限定全巻無料&無料キャンペーン」開催

開催期間：9月11日（木）～9月18日（木）

「3人のマンガ好き 無料なや～つ」篇に登場する作品が1作品ずつ日替わりで24時間限定全巻無料で読めるキャンペーンが実施される。さらに、各作品ごとに7日間利用できる「3冊30％OFFクーポン」も配布される。その他、無料キャンペーン（最大16巻無料）やXキャンペーンも実施される。なお、各作品ごとにキャンペーン実施日が異なる。

24時間限定全巻無料キャンペーン

「マイホームヒーロー」

期間：9月11日（木）0時～9月11日（木）23時59分

出版社：講談社

作家名：山川直輝氏・朝基まさし氏

□「マイホームヒーロー」のページ

「ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される（コミック）」

期間：9月12日（金）0時～9月12日（金）23時59分

出版社：双葉社

作家名：サクマノマ氏・仲倉千景氏・とびらの氏

□「ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される（コミック）」のページ

「BEASTARS」

期間：9月13日（土）0時～9月13日（土）23時59分

出版社：秋田書店

作家名：板垣巴留氏

□「BEASTARS」のページ

「魔入りました！入間くん」

期間：9月14日（日）0時～9月14日（日）23時59分

出版社：秋田書店

作家名：西修氏

□「魔入りました！入間くん」のページ

期間：9月15日（月）0時～9月15日（月）23時59分

出版社：双葉社

作家名：高野苺氏

□「orange」のページ

「うらみちお兄さん」

期間：9月16日（火）0時～9月16日（火）23時59分

出版社：一迅社

作家名：久世岳氏

□「うらみちお兄さん」のページ

「先輩がうざい後輩の話」

期間：9月17日（水）0時～9月17日（水）23時59分

出版社：一迅社

作家名：しろまんた氏

□「先輩がうざい後輩の話」のページ

「島さん」

期間：9月18日（木）0時～9月18日（木）23時59分

出版社：双葉社

作家名：川野ようぶんどう氏

□「島さん」のページ

クーポンキャンペーン

全巻無料の各作品ごとに7日間利用できる3冊30％OFFクーポンが配布される。ただし、各作品ごとにキャンペーン実施日が異なる。詳細は特設ページで確認できる。

□特設ページ

無料キャンペーン

以下の作品が最大16巻無料で読めるキャンペーンが実施される｡

※作品名50音順

・「薬屋のひとりごと」2巻無料

・「【単話】拝啓見知らぬ旦那様､離婚していただきます」16巻無料

・「デッドマウント・デスプレイ」5巻無料

・「ハネチンとブッキーのお子さま診療録分冊版」7巻無料

・「ゆうべはお楽しみでしたね」5巻無料

・「黄泉のツガイ」2巻無料

・「龍とカメレオン」3巻無料

【期間】

9月11日（木）0時～9月18日（木）23時59分

□特設ページ

Xキャンペーン

コミックシーモアX公式アカウントをフォローし､対象の投稿をリポストした方の中から抽選で800名に1000シーモアポイントをプレゼントするキャンペーンが実施される。

【期間>】

9月11日（木）0時～9月18日（木）23時59分

□特設ページ

