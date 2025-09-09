日本代表は現地９月９日、アメリカ代表と敵地コロンバスで親善試合を戦う。森保一監督は前日会見で、ワールドカップ開催国との一戦で、３日前のメキシコ戦からメンバーを「大幅に変更することを考えている」と発言。その試合でベンチスタートや出番がなかった選手にはチャンスとなる。そのひとり、38歳の長友佑都は８日の練習後の取材で、「ワールドカップに向けたメンバーのサバイバルなので、まずは僕も含めて１人ひとりが