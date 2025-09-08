日本時間7日に開催された日本代表とメキシコ代表の試合。最後までスコアが動かず、0−0のドローという結果に終わった。日本としては、FIFAランキング上位に位置するメキシコに主導権を与えない試合を展開したものの、ゴールまで辿り着けず悔しい結果に終わった。ドローに終わったこの試合だが、現地メキシコメディアは対戦相手の日本に対し賛辞を送る評価を与えていた。『El Universal』は「メキシコと日本は互角に戦い、日本が試