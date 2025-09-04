バーガーキング®から、待望の“ワンパウンダーシリーズ”第3弾『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』が2025年9月5日（金）より期間・数量限定で登場します。直火焼きビーフパティ4枚にチェダーチーズ4枚を重ね、唐辛子×ニンニクが効いた特製スパイシーソースと「燻製辛口ガーリックフレーク」で仕上げた、刺激的でクセになる一品。総重量は驚きの45