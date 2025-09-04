実は夏の季語でもある焼酎。お店で飲むのも楽しいけれど、家でまったり愉しむのも捨てがたい。そこで今回は、夏におすすめの万能焼酎を厳選。様々なシーンで楽しめる焼酎をご紹介します。01・芋「千本桜熟成紅はるか」1650円／720ml『柳田酒造』（宮崎県都城市）さつまいもを土が付いたまま40日以上貯蔵熟成！キャラメルのような濃密な甘みに芋の柔らかな香りがふわ〜と広がる。お湯割りはもちろん、軽やかな飲み口になる炭酸割り