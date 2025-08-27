YouTubeが、モバイルアプリ上で動画を宣伝するハイプ機能を、アメリカ・イギリス・日本・韓国・インドネシア・インドを含む39カ国でリリースすることを発表しました。記事作成時点では、チャンネル登録者数が50万人未満のクリエイターを対象とした限定ベータ版として提供されています。Hype goes global! - YouTube Bloghttps://blog.youtube/news-and-events/hype-global-expansion/Hype: Giving fans a stake in boosting their