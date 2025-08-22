ハーゲンダッツ ジャパン（東京都目黒区）が、「クリスピーサンド」シリーズの期間限定商品「ゆずホワイトショコラ」を発売中。同商品は、日本のよさを独自の感性で表現した新商品を展開するプロジェクト「JAPAN MIND（ジャパン・マインド）」の第3弾として登場。香り豊かなゆずを、まろやかな甘さのホワイトチョコが引き立てる、ハーゲンダッツならではの夏の爽やかな味わいが楽しめます。希望小売価格は351円（税込み）