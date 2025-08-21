お笑いタレントのバカリズムが２１日放送のフジテレビ系「この世界は１ダフル★犯人は木村拓哉！古畑任三郎神回イッキ見ＳＰ２豪華犯人＆罠」（木曜・午後９時）に出演。１９９４年から２００６年までフジテレビ系で３期に渡って放送された田村正和さん主演の名作ドラマの「神回」を選んだ。共演の「霜降り明星」せいやと意見が一致して選んだのは、９９年５月１１日放送のシーズン３の第５話。古畑の小学校時代の同級生の小説