ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > バカリズム、タクシーで入院中の妻のもとへ…衝撃の展開が待っていた バカリズム エンタメ・芸能ニュース おもしろネタ あるあるネタ スポニチアネックス バカリズム、タクシーで入院中の妻のもとへ…衝撃の展開が待っていた 2025年10月8日 15時28分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと バカリズムが7日の番組で、妻の出産後にタクシーに乗った当時を振り返った 産婦人科に行くよう告げると、「運転手さんがたぶん察してくれた」と回想 「横浜からぶっ飛ばしてくれた」が、警察にスピード違反で止められたという 記事を読む