ドン・キホーテ（東京都）が、公式キャラクター「ドンペン」が9月8日に誕生日を迎えるのを記念して、「＃ドンペン生誕祭」を8月25日から期間限定で開催します。日清食品「チキンラーメン」のキャラクター「ひよこあにき」との初コラボグッズなどが発売されます。同コラボは、ドンペンとひよこあにきが鳥類同士であること、1958年8月25日に発売を開始した「チキンラーメン」の“誕生日”が近かったことをきっかけに実現。グッ