ドン・キホーテ（東京都）が、公式キャラクター「ドンペン」が9月8日に誕生日を迎えるのを記念して、「＃ドンペン生誕祭」を8月25日から期間限定で開催します。日清食品「チキンラーメン」のキャラクター「ひよこあにき」との初コラボグッズなどが発売されます。

同コラボは、ドンペンとひよこあにきが鳥類同士であること、1958年8月25日に発売を開始した「チキンラーメン」の“誕生日”が近かったことをきっかけに実現。

グッズは、毎年、誕生日を華やかに祝われるドンペンに嫉妬したひよこあにきがプロデュースするダークで不気味な雰囲気漂うバースデーパーティーがテーマになっており、Tシャツ（2189円、以下、税込み）、ミニタオル（638円）、アクリルヘアゴム（858円）、「ドンペン缶（チキンラーメン入り）」（2199円）などが登場します。

そのほか、「ドンペン キャリーケースカバー（Lサイズ）」 （2199円）、「ドンペン シリンダーロック」（1429円）、「ドンペン ラゲッジタグ」（1099円）といった新グッズや、「ドンペンぬいぐるみ ねころがりver.」 （2199円）が再販されます。

生誕祭は9月21日まで。

