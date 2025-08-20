2025年８月20日、GK永井堅梧（30歳）が徳島ヴォルティスから柏レイソルに完全移籍で加入。背番号は「29」になる。1994年11月６日生まれの永井は、184センチ、体重80キロと恵まれた体躯の持ち主だ。2013年に松本山雅FCでプロキャリアをスタートさせると、カターレ富山、徳島、ギラヴァンツ北九州、清水エスパルス、横浜FCでキャリアを重ねている。そのキャリアは10年以上に及び、J１・J２・J３の全カテゴリーでプレー経験がある