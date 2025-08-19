全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・千駄木のスイーツ店『APPLE POCKETS（アップルポケッツ）』です。 品種それぞれの甘味や酸味を生かした素朴な味を食べくらべお菓子で活躍する紅玉や日本人におなじみのフジ、アップルパイにあまり使われない珍しい品種など多彩なリンゴが登場。1日で4〜7種が焼き上がり次第並ぶ。王林550円、 紅の夢600円『APPLE POCKETS（アップルポ