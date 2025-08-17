2025明治安田J1リーグ第26節でサンフレッチェ広島と対戦したガンバ大阪。19分、塩谷司からの絶妙スルーパスに反応した中村草太が華麗なトラップからの技あり股ぬきシュート。これが決勝点となり、0-1でガンバは広島に敗れた。前半から広島の高いインテンシティに苦しみ、なかなか攻撃の形が作れなかったガンバ。後半からファン・アラーノを投入し、リズムを取り返したかのように見えたが、60分に安部柊斗が広島の守護神・大迫敬介