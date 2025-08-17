G大阪、枠内シュート0本&ゴール期待値「0.06」と広島に完敗…… 20日には現在リーグ7連勝中の町田と対戦
2025明治安田J1リーグ第26節でサンフレッチェ広島と対戦したガンバ大阪。
19分、塩谷司からの絶妙スルーパスに反応した中村草太が華麗なトラップからの技あり股ぬきシュート。これが決勝点となり、0-1でガンバは広島に敗れた。
前半から広島の高いインテンシティに苦しみ、なかなか攻撃の形が作れなかったガンバ。後半からファン・アラーノを投入し、リズムを取り返したかのように見えたが、60分に安部柊斗が広島の守護神・大迫敬介への危険なプレイで一発退場に。
データサイト『Opta』によると、ガンバは今季のJ1ではチーム2度目の枠内シュート0本となり、広島戦でのゴール期待値は「0.06」。これは同メディアがデータ収集を開始した2015年以降ではチーム2番目に低い数字だという。
前節の岡山戦（0-3）に続き、2試合連続でフラストレーションが溜まる試合となったガンバ。20日水曜日には前倒しで行われる第30節が待っており、相手は現在リーグ戦7連勝と勢いに乗っているFC町田ゼルビアだ。
勢いに乗る町田を倒して、この雰囲気を変えたいところだが、ガンバは連敗をストップさせられるか。
ワールドクラスのスーパーゴール— DAZN Japan (@DAZN_JPN) August 16, 2025
塩谷のドンピシャのスルーパスを
トップスピードで #中村草太 がコントロールし
相手GKの股を抜いた！
驚愕のゴラッソで広島が先制！
明治安田J1リーグ第26節
広島×G大阪
#DAZN LIVE配信中 #Jみようぜ #Jリーグ #広島G大阪 pic.twitter.com/aSG54i96zS