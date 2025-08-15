この漫画は、主人公セミ(＠semi_no_mai)さんが20年以上の親友だった世羅・星佳との関係に悩み、その後彼女たちと絶縁するまでを描いています。何でも許し合える友人同士というのはいるかもしれません。ちょっとくらい失礼なことがあってもお互いさまで済ませられるのであればいいですが、誰かがしんどい思いをしたり負担に感じていたりするのなら礼を失し過ぎるのもよくないですよね…。 主人公のセミは幼稚園のころからの友だち