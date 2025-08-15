現在のアメリカを代表するヒップホップ・フォトグラファーの一人、Eric Coleman（エリック・コールマン）の写真展『ANALOG VISION: PHOTOGRAPHY BY ERIC COLEMAN / A ONE NIGHT EXHIBITION IN TOKYO 2025』が、8月22日（金）にTRUNK（HOTEL） CAT STREET 内 ROOM101にて開催される。当日は、Eric Coleman本人も在廊し、TRUNK（HOTEL）1階のラウンジスペースにてレセプションパーティも行われる。ヒップホップ史に残る名盤『Madvill