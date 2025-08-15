アニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』の本間芽衣子役などで知られる、人気声優・茅野愛衣さんの本誌『おとなの週末』人気連載「コヨイのカヤノ」。2025年8月16日発売の9月号では、8月号に引き続き、東京・神楽坂にあるお店へ。焼鳥と日本酒……ではなく、白ワインを合わせて楽しみます！前回の「コヨイのカヤノ」はこちら『コヨイのカヤノ』第56杯は神楽坂で焼鳥と白ワインを楽しみます！第55杯目（2025年8月号）に