アニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』の本間芽衣子役などで知られる、人気声優・茅野愛衣さんの本誌『おとなの週末』人気連載「コヨイのカヤノ」。2025年8月16日発売の9月号では、8月号に引き続き、東京・神楽坂にあるお店へ。焼鳥と日本酒……ではなく、白ワインを合わせて楽しみます！

『コヨイのカヤノ』第56杯は神楽坂で焼鳥と白ワインを楽しみます！

第55杯目（2025年8月号）に引き続き、神楽坂エリアへ。今回は、焼鳥のお店に向かいます。

最初のドリンクを迷いつつも、まずはホワイトビールで乾杯！

暑い日に飲むビールは格別。満面の笑みです！

今回の取材は普段よりも遅い20時半スタートでしたが、焼鳥のコースに加えて、春巻きやポテトサラダなどのおつまみも、しっかりと頼んでいきます。

おつまみもしっかりと注文しました

おつまみたちとホワイトビールの相性の良さに舌鼓を打ちながら、焼鳥の登場を待ちます。

お待ちかねの焼鳥が登場したところで、日本酒……ではなく、白ワインを注文。白ワインと焼鳥の「よき」な組み合わせを楽しんでいると、担当編集・ドビーから「言われてすごく嬉しかった言葉とかありますか？」と突然の質問が。

注がれる姿が何とも涼やか

白ワインと焼鳥の組み合わせが「よき！！！」

茅野さんの印象に残っている言葉とは？誰からもらって、どんな内容だったのかは、ぜひ本誌で確認してくださいね♪

そんな話をしながらも、焼鳥とワインの美味しさに手が止まらず食べ進めていきます。まだまだ気になるメニューがありましたが、ラストオーダーの時間となってしまい、串焼きを数種類追加で注文しフィニッシュ。茅野さん一行はお店を後にします。

しかし、「飲み足りない！」ということで、2軒目のバーへ。夏らしいフルーツのカクテルとレーズンバターを楽しんで、取材は終了となりました。

2軒目のバーでも乾杯！

本連載では珍しいはしごをした神楽坂での「第56杯」の全貌は、本誌でご覧ください！

茅野愛衣（かやの・あい）／9月13日生まれ。代表作に『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』（めんま役）など多数。7月からオンエア中のアニメ『ゲーセン少女と異文化交流』（望月桃子役）、『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う 2ndseason』（フィルミナ役）、『帝乃三姉妹は案外、チョロい』（綾世昴役）などに出演中。

