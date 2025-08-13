バスケットボール男子アジアカップ（サウジアラビア・ジッダ）で、日本代表は１２日（日本時間１３日）に行われた準々決勝進出決定戦のレバノン戦で７３―９７と惨敗し、決勝トーナメント進出を逃す屈辱の敗退が決まった。日本は１次リーグでイラン戦の黒星が響き２位通過となり、準々決勝進出決定戦にまわった。決勝トーナメント進出をかけた大一番の相手は、Ａ組３位のレバノン。世界ランキングは日本の２１位に対してレバノ