[8.9 オランダ・エールディビジ第1節](スタディオン・フェイエノールト)※25:45開始<出場メンバー>[フェイエノールト]先発GK 22 ティモン ヴェレンロイターDF 4 渡辺剛DF 21 アネル アフメドジッチDF 26 G. ReadDF 30 ジョルダン ラトンバMF 14 セム・スタインMF 28 O. TarghallineMF 40 L. ValenteFW 9 上田綺世FW 23 A. Hadj MoussaFW 27 G. Diarra控えGK 1 ジュスティン バイローGK 39 L. BossinDF 2 バルト ニューコープ