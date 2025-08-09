老舗の日本食レストランに来店ドジャースの大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手の3人が、地元ロサンゼルスで日本食レストラン「Matsuhisa」に来店。経営者の松久信幸氏が3人との写真を公開し、山本の手元にも注目が集まっている。カージナルスとの本拠地3連戦を終えてオフだった7日（日本時間8日）に、3人は来店。松久氏はインスタグラムに「Roki’s first participation（朗希が初参加）」と記し、3人と並んだ写真を