鹿児島ユナイテッドFCは8日、副キャプテンを務めるDF杉井颯(25)が入籍したことを発表した。杉井はこれまで柏レイソル、ツエーゲン金沢、ガイナーレ鳥取、AC長野パルセイロでプレーし、今季から鹿児島へ。現在J3リーグ戦19試合で2ゴールを挙げているほか、ルヴァンカップと天皇杯でそれぞれ1試合に出場している。クラブ公式サイトを通じ、「この度、かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました。彼女は、どんな時も自