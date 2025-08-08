ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > ハンググライダー発着場に車停めイチャイチャしたカップル転落死 ブ… ブラジル 海外・国際ニュース 東スポWEB ハンググライダー発着場に車停めイチャイチャしたカップル転落死 ブラジル 2025年8月8日 22時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ブラジルメディアが、カップルが遺体で発見された事件を伝えた 2人は崖にあるハンググライダーの発着場に車を停めたとみられるそう 車内でイチャイチャしたところ、車ごと崖から落下したとみられている 記事を読む おすすめ記事 実名告発「性被害に遭いました」広陵高校に“別の事案”が発覚、隠蔽体質を疑われる後手対応 2025年8月8日 17時0分 藤井七冠が羽生前会長の面前で「女流棋士新制度」に苦言 「棋力の担保は取れているのでしょうか」 2025年8月7日 5時50分 YOSHIKI、アニメ劇中曲を“パクり批判”も当事者からの連絡で“手のひら返し”お騒がせぶりに冷めた声 2025年8月8日 20時10分 【甲子園】午後10時過ぎるも継続試合にならず ネットは驚きの声「えっ、22時過ぎてやってる？」 2025年8月8日 22時40分 「水着の形に衝撃」氷川きよし、プール黒水着ショットにSNS騒然「ヤバいて、マジで！」「いくつよ」 2025年8月8日 18時38分