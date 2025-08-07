業績が急速に悪化した日産。しかし不振を繰り返した背景には、社内に蔓延る官僚主義とそれに起因する独裁があったのではないでしょうか。日産に多大な貢献をした「フェアレディZの父」を冷遇したことが間違いでした。追浜工場閉鎖を決定した日産、業績不振の背景にあるものは？2025年7月15日、日産のイバン・エスピノーサ社長兼最高経営責任者（CEO）は記者会見で、神奈川県内にある追浜工場（横須賀市）と日産車体湘南工場（平