¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¤ÎÉã¡×¤³¤½¼ÒÄ¹¤ËÁê±þ¤·¤«¤Ã¤¿¡ª ¥´¡¼¥ó¤¹¤éÀ÷¤Þ¤Ã¤¿Æü»º¤Î¡ÖÉé¤ÎÏ¢º¿¡×¤È¤Ï
¶ÈÀÓ¤¬µÞÂ®¤Ë°²½¤·¤¿Æü»º¡£¤·¤«¤·ÉÔ¿¶¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤ËÌ¢±ä¤ë´±Î½¼çµÁ¤È¤½¤ì¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÆÈºÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æü»º¤ËÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤¿¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¤ÎÉã¡×¤òÎä¶ø¤·¤¿¤³¤È¤¬´Ö°ã¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
ÄÉÉÍ¹©¾ìÊÄº¿¤ò·èÄê¤·¤¿Æü»º¡¢¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¡©
¡¡2025Ç¯7·î15Æü¡¢Æü»º¤Î¥¤¥Ð¥ó¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥µ¼ÒÄ¹·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Ë¤¢¤ëÄÉÉÍ¹©¾ì¡Ê²£¿Ü²ì»Ô¡Ë¤ÈÆü»º¼ÖÂÎ¾ÅÆî¹©¾ì¡ÊÊ¿ÄÍ»Ô¡Ë¤Î2µòÅÀ¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2026Ç¯ÅÙËö¤È2027Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤ËÊÄº¿¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ç¾¦¶ÈÅª¤ËÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿½éÂå¡ÊS30·¿¡Ë¥À¥Ã¥È¥µ¥ó ¡Ö240Z¡×¤È¡¢¸½¹Ô·¿¤È¤Ê¤ë7ÂåÌÜ¡ÊRZ34·¿¡ËÆü»º¡ÖZ¡×¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¤È¤â¤ËËÌÊÆ»ÅÍÍ¡Ë¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÆü»ºÉÔ¿¶¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ»Ô¾ì¤ÈËÌÊÆ»Ô¾ì¡¢¤³¤Î2Âç»Ô¾ì¤ÇÈÎÇäÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£Á°¼Ô¤Ï·ÐºÑ¤¬¼ºÂ®¤·¡¢¤«¤ÄÌ±Â²»ñËÜ¤ÎEV¤¬ÂæÆ¬¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆü»º¼Ö¤ÎÈÎÇä¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¸å¼Ô¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëCVT¤È¡¢SUV¤ä¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯ÍÑ¤Î¥ê¥¢¥Ç¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë¤ÎÀß·×¡¢ÁÐÊý¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬ÄãÌÂ¤·¡¢ÈÎÇäÂæ¿ô¤¬µÞ¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÆü»º¤Ë¤ÏÂ¾¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤äPHEV¼Ö¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢¸ÜµÒ¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÆü»º¤Ï²áµî¤Ë¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó·Ð±Ä´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢¹©¾ìÊÄº¿¤ä¿Í°÷ºï¸º¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥È¥é¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢Æü»º¤Ï·Ð±Ä´íµ¡¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Î¤Ê¤«¤ËÆÈºÛ¤ÈÉåÇÔ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤´±Î½¼çµÁÅª¤ÊÂÎ¼Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¥Ã¥«¥±¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢1957Ç¯¤Ë8ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÀîËô¹îÆó»á¡Ê¤Î¤Á¤Î½éÂåÆü»º²ñÄ¹¡Ë¤Ç¤¹¡£Èà¤ÏÏ«ÁÈ¥È¥Ã¥×¤Î±öÏ©°ìÏº»á¤ÈÌþÃå¤·¤ÆÏÄ¤Ê·Ð±ÄÂÎÀ©¤òÍÆÇ§¤·¡¢±öÏ©»á¤¬Î©¾ì¤òÄ¶¤¨¤Æ·Ð±Ä¤ä¿Í»ö¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²ðÆþ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1977Ç¯¤ËÀîËó»á¤ÏÀÐ¸¶½Ó»á¤ò10ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤Ë¼è¤êÎ©¤Æ¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀÐ¸¶»á¤Î³ÈÂçÀ¯ºö¤Ë±öÏ©»á¤¬ÌÔÈ¿È¯¤·¡¢¤³¤ì¤Ë²ñÄ¹¤ÎÀîËô»á¤¬Æ±Ä´¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼ÒÆâ¤ÏÂçº®Íð¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æü»º¤Î·Ð±Ä¤ÏÂç¤¤¯·¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡ÖÆü»º¼ÒÆâÁêÁè¤¤¡¢Í¾ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Æ°¼Ö¤òÇä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬Â³¤¡¢Æ±¼Ò¤Ï¼¡Âè¤Ë¾ÃÌ×¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢1999Ç¯¤ËÅÝ»º°ìÊâ¼êÁ°¤Ø¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢´íµ¡¤òµß¤¦µßÀ¤¼ç¤È¤·¤Æ¥ë¥Î¡¼¤«¤é¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥´¡¼¥ó»á¤¬Íè¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Èà¤â¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«Æü»º¤Î°¤·¤¼ÒÉ÷¤ËÀ÷¤Þ¤êÀÚ¤ê¡¢¤½¤ÎËöÏ©¤Ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡°ãÈ¿¤ÈÆÃÊÌÇØÇ¤ÍÆµ¿¤Ë¤è¤ëÂáÊá¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥¹¥Ñ¥¤±Ç²è¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÆ¨Ë´·à¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀµÅö¤ÊÉ¾²Á¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×¤ÎÉã
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡Öµ»½Ñ¤ÎÆü»º¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±¼Ò¤Ë¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÍ¥½¨¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤¬¤¤¤«¤Ë¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤½¤¦¤È¤â¡¢À¯¼£ÎÏ¤¬¤â¤Î¤ò¤¤¤¦¼ÒÉ÷¤Ç¤Ï¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¡¢Ìò°÷¤Ë¼è¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤µ¤¨µ©¤Ç¤·¤¿¡£»ö¼Â¡¢ÀîËó»á°Ê¹ß¤Î10¿Í¤ÎÆü»º¼ÒÄ¹¤Î¤¦¤Á¡¢µ»½ÑÈª½Ð¿È¤Ïµ×ÊÆ Ë»á¤ÈÄÔ µÁÊ¸»á¡¢¸½CEO¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥µ»á¤Î3¿Í¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×¤ÎÉã¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤ÊÊÒ»³ Ë»á¡£1960Ç¯¤ËÊÆ¹ñÆü»º¡ÊNMC¡Ë¤òÀßÎ©¤·¡¢1965¡Á1977Ç¯¤Þ¤ÇËÌÊÆÆü»º¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£1998Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¼«Æ°¼ÖÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2015Ç¯Ë×¡£À¸Á°¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê¿ÍÊÁ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆü»º¤Ç¤¹¤¬¡¢²áµî¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î·Ð±ÄÇ½ÎÏ¤È¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼K¡×¤³¤ÈÊÒ»³ Ë»á¤Ç¤¹¡£Èà¤Ïµ»½Ñ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÈÎÇä¤Î¿Í´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¥«¡¼¡¦¥¬¥¤¡Ê¥«¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡Ë¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÎÉ¤·°¤·¤ò¸«È´¤¯Ç½ÎÏ¤Ë½¨¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ÐÎò¤ò¤Ò¤â²ò¤¯¤È¡¢ÊÒ»³»á¤Ï1935Ç¯¤ËÆü»º¤ØÆþ¼Ò¡£ÀëÅÁ¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¹ñºö²ñ¼Ò¤ÎËþ½£¼«Æ°¼Ö¤Ø¤È½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½ªÀï¸å¤ÏÆü»º¤ËÌá¤ê¡¢ºÆ¤ÓÀëÅÁ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¹ñÆâ¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢1954Ç¯¤Ë¡ÖÂè1²óÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×(Åö»þ¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡ÖÁ´ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¥·¥ç¥¦¡×¡Ë¤Î³«ºÅ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ì¥·¥ç¡¼¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¸µÁÄ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥Õ¥§¥¶¡¼¡×¤ò½»¹¾À½ºî½ê¡Ê¸½¡¦½»¹¾¹©¶È¡Ë¤ÇÃç´Ö¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤Î¤Á¤Ë200ÂæÀ½Â¤¤¹¤ë¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÈà¤Ï¡¢1958Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥é¥ê¡¼¤Ø»²Àï¤·¡¢½é»²²Ã¤Ê¤¬¤é1000cc°Ê²¼¥¯¥é¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë²÷µó¤âÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î³èÌö¤¬¼»ÅÊ¤òÇã¤¤¡¢ÊÒ»³»á¤ÏÆü»º¼ÒÆâ¤ÇÎä¶ø¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÆâ¤Çµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èà¤ÏËÌÊÆ¤Ø¤ÎÉëÇ¤¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ï¼ÂÎÏÉÔÂ¤â¤¢¤Ã¤Æ³¤³°»Ô¾ì¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤Î¿Í»ö¤ÏÂÎ¤ÎÎÉ¤¤ÅçÎ®¤·¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÅÏÊÆ¤·¤¿ÊÒ»³»á¤Ï²þ³×¤ËÃå¼ê¤·¡¢»Ù¼Ò¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ë¸½ÃÏË¡¿Í¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤È¡¢¾¦¼Ò¤òÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥À¥Ã¥È¥µ¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈÎÇä¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÌÖ¤ò¹½ÃÛ¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¤é¸Ä¿Í·Ð±Ä¤ÎÃæ¸Å¼ÖÅ¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß±Ä¶È¤ò¤«¤±¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥¢¥ó¥¿¤¬ÌÙ¤±¤í¡£²æ¡¹¤Ï¤½¤Î¤¢¤È¤ÇÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥Ê¥·¤ÇÅ¹¼ç¤ò¸ýÀâ¤Íî¤È¤·¡¢ÂåÍýÅ¹¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï°Â²Á¤Ê¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÈÎÇä¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤òÃÛ¤¯¤È¡¢·Ð±Ä¤¬°ÂÄê¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹âÀÇ½¤È²Á³Ê¤Î°Â¤µ¤òÉð´ï¤Ë¥À¥Ã¥È¥µ¥ó¡Ö410¡×¤ä¡Ö510¡×(ÆüËÜ¹ñÌ¾¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¡×Ì¾¤ÇÈÎÇä¡Ë¤ÇÈÎÇä³ÈÂç¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æü»ºÉü³è¤Î¸°¤Ï¡Ö¥«¡¼¡¦¥¬¥¤¡×¤òÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È
¡¡ËÌÊÆ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ã¼Ô¸þ¤¤Î°Â²Á¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÎÉ¬Í×À¤òÄË´¶¤·¤¿ÊÒ»³»á¤Ï¡¢¹ø¤Î½Å¤¤Æü»ºËÜ¼Ò¤òÇ´¤ê¶¯¤¯ÀâÆÀ¤·¡¢¥í¥ó¥°¥Î¡¼¥º¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥Ç¥Ã¥¡¢¥¯¥í¡¼¥º¥É¥Ü¥Ç¥£¤Î¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×¤ò³«È¯¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÌÊÆ¤Ç¡Ö¥À¥Ã¥È¥µ¥ó¡×¤ÎÌ¾¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¤È¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤òÈ´¤¤¤ÆÆü»º¡¿¥À¥Ã¥È¥µ¥ó¤òÍ¢Æþ¼Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÌÊÆ»Ô¾ì¤ÇºÇ½é¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤Ã¤¿3ÂåÌÜ¡Ê120·¿¡Ë¥À¥Ã¥È¥µ¥ó¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¡×¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆËÌÊÆ»Ô¾ì¤ò³«Âó¤·¡¢Æü»ºËÜ¼Ò¤òÂç¤¤¤Ë½á¤ï¤»¤¿ÊÒ»³»á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢17Ç¯¤Ë¤ª¤è¤ÖËÌÊÆ¶ÐÌ³¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»Ò²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤È¤¤¤¦Â¿Âç¤Ê¸ùÀÓ¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¥Ý¥¹¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÀÐ¸¶»á¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÍ¢½ÐÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÊÒ»³»á¤Î³èÌö¤òµÕ¤Ë²÷¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ä±å¤«¤é¤«¡¢Æü»º¤Ï1981Ç¯°Ê¹ß¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¥À¥Ã¥È¥µ¥ó¤òÇÑ»ß¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÅý°ì¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£ËÌÊÆ¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¥À¥Ã¥È¥µ¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼«¤é¼êÊü¤·¤¿¤Î¤ÏÆü»º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼ºÇÔ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶ò¤«¤Ê·èÄê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¤ÊÀ³Ê¤ÎÊÒ»³»á¤Ï¡¢Æü»ºÂàÇ¤¸å¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼K¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖZ-car¤ÎÉã¡×¤È¤·¤ÆÊé¤ï¤ìÂ³¤±¡¢¥«¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤¿¤Ó¤¿¤Ó½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢1998Ç¯¤Ë¤ÏËÜÅÄ½¡°ìÏº»á¤ËÂ³¤¤¤ÆÆüËÜ¿Í¤Õ¤¿¤êÌÜ¤È¤Ê¤ëÊÆ¹ñ¼«Æ°¼ÖÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÒ»³»á¤Î¼ÂÀÓ¤ÈÇ½ÎÏ¤¬ÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¼ÒÉ÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æü»º¤Ï²¿ÅÙ¤â·Ð±Ä´íµ¡¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É®¼Ô¡Ê»³ºê Î¶¡§¾è¤êÊª·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë¤¬»×¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¼ÒÆâ¤«¤é´±Î½¼çµÁ¤ÈÉåÇÔ¤ò°ìÁÝ¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¡¼¡¦¥¬¥¤¤¬³èÌö¤·¡¢Áê±þ¤ÎÃÏ°Ì¤òÆÀ¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬Æü»ºÉü³è¤Î¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£