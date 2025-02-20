動物、お金、食文化などさまざまなモチーフを題材に、シリアスとギャグを詰め込んだ4コマ漫画を描くのは、漫画家・イラストレーターとして活躍する雪のヤドカリ(@yukinohotel)さん。意味がわかるとおもしろい、じわじわ笑えてくる「癖になる文学的なオチ」を味わってみてください。【漫画】本編をイッキ読みする今回は、「お前じゃ話にならん。上の者を呼べ！」には壮大な続きがあった!?など、「バイト」をモチーフにした4コマ漫画