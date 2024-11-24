■日本最北端の島に登山家兼僧侶がいる有人島では日本最北端に位置する礼文島に、登山家を兼ねる異色の僧侶がいる。日蓮宗妙慶寺で副住職を務める齊藤大乗さん（38）は、登山家としても活躍し、これまでヒマラヤの未踏峰2座を制覇した。人口減少にもあえぐ離島の再生への挑戦も続ける。写真提供＝本人日本人が初登頂したマナスルを正面に捉えて - 写真提供＝本人稚内から船で2時間あまり。礼文島はサハリンにも近く、ロシアと接す