【星のカービィ マイ箸コレクション Plus（カービィ/ワドルディ）】 12月中旬 発売予定 価格：各1,980円 バンダイは、雑貨「星のカービィ マイ箸コレクション Plus（カービィ/ワドルディ）」を12月中旬に発売する。価格は各1,980円。 本製品は、ゲーム「星野カービィ」のカービィとワドルディをモチーフ