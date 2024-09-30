【「Hookah Haze」Shop＆Gallery】 開催期間：10月4日～10月20日 開場時間：11時～20時 開催場所：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 イベントスペース emptyは、Nintendo Switch/PC（Steam）用ゲーム「Hookah Haze」のShop＆Galleryを10月4日より開催する。 本イベントは「Hookah Haze」をテーマに各キャ