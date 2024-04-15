森永乳業のアイスブランド「ピノ」は、2024年4月15日から「ピノクリーミーチョコミント」を期間限定で発売します。爽やかさ＆クリーミーさがアップ今回新発売となる「ピノクリーミーチョコミント」は、クリーミーなミントアイスをセミスイートチョコでコーティングした一口アイスです。 4年ぶりの発売となる今回のチョコミントフレーバーは、あえてミント風味のトッピングはせず味わい深いミントの風味が感じられるよう設計。