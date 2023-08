X(旧Twitter)が、所有者のイーロン・マスク氏が公に嫌っていることを明言しているプラットフォームであるFacebook・Instagram・Threads・Bluesky・The New York Times・ロイター・Substackなどへのアクセス速度を低下させていることが指摘されています。Elon Musk's Twitter throttles links to Threads, Blue Sky and New York Times - The Washington Posthttps://www.washingtonpost.com/technology/2023/08/15/twitter-x-links