YouTubeは11月8日、スマートテレビ向けのYouTubeアプリにおいて、縦動画「YouTube ショート」の再生画面を刷新した。新デザインは8日から順次適用される。リニューアル後のスマートテレビ向け「YouTube ショート」YouTubeショート（YouTube Shorts）は、TikTokなどのように縦長かつ1分以内の短編動画をスワイプで次々と切り替えながら見られるモバイルデバイスに特化した動画プラットフォーム。別サービスではなくYouTubeの一部と