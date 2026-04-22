ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、36）が21日に公式YouTubeチャンネルを生配信を行い、重大発表について言及する場面があった。この日、自身がプロデュースする麦茶「ONICHA」の発売日を迎えたヒカキン。視聴者からは「今年の重大発表はあと何個ぐらいある?」といった質問が寄せられた。そこで、ヒカキンは4本の指を立て「まあ、でも『ONICHA』出しますっていうレベルだと2個?」としながらも、麦茶のリリース前に行った“