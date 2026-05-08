自分に好意を抱いてくれる相手には全身全霊で応えたいところですが、ときには相手に「期待をもたせない」振る舞いをしなければならないときもあります。では、好きでいてくれる女性に交際する気がない場合、男性はどのような態度を示すのでしょうか。今回は『スゴレン』の男性読者の意見を参考に「『恋愛対象外』だということを、男性がやんわり伝えようとしている行動９パターン」を紹介します。【１】「ずっといい友達でいてくれ