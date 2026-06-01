ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「フルーツ王国やまなし」では、すもも「貴陽（きよう）」の予約販売を開始しています。 山梨県の恵まれた日照と昼夜の寒暖差に育まれた山梨県産のすもも「貴陽」は、大玉で果汁あふれる贅沢な味わいが特長で、濃厚な甘みと上品な酸味が調和し、口どけのよい果肉が広がります。冷やしていただくことで、さらに爽やかな後味になります。生産者の丹念な栽培が生むこちらの商品は、ご家庭用にはもちろん、季節の贈り物としてもふさわしい逸品です。

【JAふえふき】 すもも（貴陽） 約1.5㎏ 7月中旬にお届け予定 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3701-2065/

■すもも「貴陽」 販売商品一覧

（１）JAふえふき すもも(貴陽）（約1.5kg(6～8玉)） 税込価格：8,200円 発送予定日：7月中旬 販売期間：～2026/7/5 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3701-2065/ （２）すもも（貴陽）（約1.7㎏(7～10玉)） 税込価格：7,200円 発送予定日：7月下旬～8月上旬 販売期間：～2026/7/31 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3701-2034/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown