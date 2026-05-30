加藤貿易株式会社(所在地：東京都中央区、代表取締役：加藤 克也)は、オリジナルブランド「モノプロ(MonoPro)」より、「nutslink(ナッツリンク)」および「燻製海撰おつまみ」を父の日向けに仕立てた限定ギフトセットを、2026年5月中旬よりモノプロ公式サイトおよび各モールで販売開始いたしました。

2026年の父の日は6月21日(日)です。父の日は、日頃なかなか伝えられない感謝の気持ちをお父さんに届ける大切な一日。甘いものが好きな方にも、お酒に合うおつまみを楽しみたい方にも選びやすいよう、今年はナッツリンクのスイーツ系・おつまみ系フレーバーナッツに加え、燻製海撰おつまみを父の日限定仕様でご用意しました。

今年の父の日には、好みに合わせて選べるギフトで、お父さんへ“ありがとう”の想いを伝えてみませんか。





nutslink 父の日限定ギフトイメージ









■今年注目の父の日限定ギフトセット

・nutslink(ナッツリンク)

nutslink 父の日限定ギフト





素材の風味を引き立てるナッツリンクのフレーバーナッツに、父の日限定のカード・コースター・掛け紙を合わせたギフトセットをご用意しました。

甘いものが好きなお父さんには、ラズベリーカシューナッツ、きなこくるみ、抹茶豆乳ミックスナッツ、ハニーバターアーモンドを詰め合わせたスイーツ系フレーバーを。コーヒーや紅茶、緑茶などと合わせて、ほっとひと息つく時間を楽しめるラインアップです。





晩酌を楽しむお父さんには、ロレーヌ岩塩カシューナッツ、ガーリックペッパーアーモンド、燻製ピスタチオ、トマトバジルアーモンドを詰め合わせたおつまみ系フレーバーを。ビールやハイボール、日本酒、ウイスキーなど、さまざまな飲みものと合わせやすい大人の味わいです。

それぞれのフレーバーは、ナッツパティシエが丁寧に選定し、香りや食感のバランスにこだわって仕上げました。昨年のパッケージリニューアル以降は、個包装による開封時の香りやナッツ本来の風味をより楽しめるようになったとのお声もいただいています。





ラインアップは、おつまみ4袋・8袋・12袋、スイーツ8袋・12袋の5種類。いずれのセットも父の日限定のギフト仕様でご用意しており、カード・コースター・掛け紙付きのセットに加え、8袋・12袋セット限定で、昨年ご好評をいただいたタンブラーが付属するプレミアムセットも今年再び登場します。





・燻製海撰おつまみ

海撰おつまみ 父の日限定ギフト





「燻製海撰おつまみ」からは、海の幸ならではの旨みと燻製の香りを楽しめる3種セットです。落ち着いた味わいで、ビールや日本酒、焼酎などのおともにも合わせやすく、普段の晩酌に少し特別感を添えるおつまみギフト。甘いもの以外の父の日ギフトを探している方や、お酒に合う贈りものを選びたい方にもおすすめです。

こちらも父の日限定のカード・掛け紙を添え、オンラインで手軽に注文できる一方で、贈りものとしてのきちんと感にも配慮しました。









■父の日限定ギフト仕様

nutslink 父の日限定ギフト





今年の父の日限定ギフトセットには、感謝の気持ちを添えるカード、くつろぎ時間に使えるコースター、贈りものとしての特別感を演出する掛け紙を組み合わせました。

さらに、ナッツリンクの8袋・12袋プレミアムセットには、昨年ご好評をいただいたタンブラーを付属。食べる時間だけでなく、その後の日常にも残るギフトとして、お父さんのくつろぎ時間に寄り添います。





nutslink プレミアムギフト限定タンブラー









■父の日限定ギフト対象商品

nutslink(ナッツリンク)

・おつまみ4袋／8袋／12袋セット

・スイーツ8袋／12袋セット

※タンブラー付きのプレミアムセットは8袋、12袋のみ





燻製海撰おつまみ

・燻製海撰おつまみ 3種セット









■販売概要

販売期間 ： 2026年5月中旬～6月中旬

※数量限定商品を含むため、完売次第終了となります。

販売チャネル ： ▼モノプロ公式サイト

おつまみ4袋

https://monopro.life/view/item/000000000169

おつまみ8袋

https://monopro.life/view/item/000000000082

おつまみ12袋

https://monopro.life/view/item/000000000083

スイーツ8袋

・通常パッケージ

https://monopro.life/view/item/000000000085

・コラボパッケージ

https://monopro.life/view/item/000000000166

スイーツ12袋

https://monopro.life/view/item/000000000010

おつまみスイーツMIX12袋

https://monopro.life/view/item/000000000156

燻製海撰おつまみ 3種

https://monopro.life/view/item/000000000160

ギフト仕様 ： カード・掛け紙、ナッツリンクのみ＋コースター

プレミアムセット特典： タンブラー付き

※プレミアムセットは、ナッツリンクの8袋・12袋セット

のみ対象です。









■より良い未来へと繋ぐために～nutslink(ナッツリンク)のサステナブルな取り組み～

私たちは過去、アフリカの元子ども兵(少年兵)の社会復帰支援活動に対する寄付や、貧困が問題となっているニジェールへオリジナルアンダーウェアブランド「DARK SHINY(ダークシャイニー)」の商品寄付等、微力ながらも社会貢献活動を行ってまいりました。

そしてナッツリンクはローンチ以降、飢餓問題を解決するための持続可能な農業支援のしくみをつくる準備を進めています。全てを一瞬で理想の状態にすることは不可能です。しかし、たとえ小さな改善であってもそれを積み重ねることでより良い未来を創っていけると信じています。

ナッツリンクのナッツはただのナッツではありません。あなたが想う、「おいしい」を届けたい人とずっと繋がることができるように。そしてさらに大きな繋がりが継続的に広がっていくようにと願いが込められたナッツなのです。









■nutslink(ナッツリンク)とは

「想い」を繋ぐギフト商品として、コロナ禍の2021年に誕生。ナッツパティシエによる厳選した素材と試行錯誤によるレシピから生まれたフレーバーナッツを詰め合わせたギフトアイテムを展開。商品を通じて、人間関係も社会活動もサステナブルであることを提案します。

ナッツリンクのナッツを購入して食べることが、自然と環境や社会、大切な人間関係を維持することにつながっていく――そんなブランドを目指しています。





nutslink(ナッツリンク)ロゴ









■燻製海撰おつまみとは

『燻製海撰おつまみ』は、“人と人を結ぶ味わい”をテーマに生まれた、モノプロのおつまみシリーズです。松江の地で丁寧に燻し仕上げた海の幸を通じて、贈る人の想いと、味わう人の時間をやさしくつなぎます。

島根県産の山桜チップを用いた「山桜燻香仕立て」により、素材本来の旨味を引き出しながら、穏やかで奥行きのある味わいを実現。

ご自宅での晩酌はもちろん、大切な方への贈り物としてもふさわしい、上質なおつまみを提案しています。また、出雲地方に伝わる“ご縁”の文化にも着想を得ながら、「大切な方とのご縁を結ぶ」きっかけとなるような商品づくりを目指しています。

ひと口ごとの美味しさとともに、心に残る時間を届けるブランドでありたいと考えています。









■加藤貿易株式会社 新ブランド「モノプロ(MonoPro)」について

加藤貿易株式会社は、「まだ誰も気づいていない“ほしいもの”を見つけ、暮らしに寄り添うかたちで届ける」ことを企業理念としています。当社が大切にしているのは、単なる商品の販売にとどまらず、モノを通じて「誰かの暮らしを少し良くすること」、そして「その価値をお客様と共に育てていくこと」です。

昨年、当社は従来の「モノプロダクション事業」を進化させ、新ブランド「モノプロ(MonoPro)」を立ち上げました。モノプロが見つめるのは、日常の中で気づかれにくいけれど確かに存在する“ほしい”という気持ちです。私たちはその小さな声を丁寧にすくい取り、毎日の暮らしを快適にするモノとして形にしてお届けします。





★モノプロ 公式サイト

https://monopro.life/





モノプロ(MonoPro)ロゴ









■会社概要

会社名 ： 加藤貿易株式会社

代表者 ： 代表取締役 加藤 克也

所在地 ： 東京都中央区新川1-3-21 BIZ SMART茅場町211

設立 ： 2009年6月

事業内容： クリエーションブランド(自社ブランド)および

キュレーションブランド(パートナーブランド)の企画・製造・販売

URL ： https://katotrade.com





加藤貿易株式会社ロゴ