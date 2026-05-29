スポーツ×ライフスタイルWEBマガジン「MELOS（メロス）」は、ビーチテニス日本代表・増田健吾選手へのインタビュー記事を公開しました。 本記事では、増田選手が感じるビーチテニスの魅力をはじめ、競技を通じた心身への変化、暑さ対策やコンディショニング、試合中のメンタルコントロールなどについて詳しく紹介しています。

増田選手はインタビューの中で、ビーチテニスについて「心身ともに健康になれる最高のスポーツ」と表現。砂浜という特殊な環境で裸足でプレーすることによる身体的メリットや、海辺でスポーツをすることで得られる開放感について語りました。 社会人を経てビーチテニスの世界に飛び込んだ経緯、アスリートならではのコンディショニング術についても紹介しています。

インタビュー一部抜粋

「まず一言で言うと、心身ともに健康になれる最高のスポーツだと思っています。とくに“心”の部分では、ビーチという普段あまり行かない開放的な場所でスポーツをすることで、気持ちがすごく明るくなるんです。リラックスできますし、普段のストレスや悩みも、体を動かすことで解消できる感覚があります」

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https://melos.media/hobby/296796/

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