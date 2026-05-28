近畿大学（大阪府東大阪市）は、令和3年（2021年）10月から、学生飲食店起業支援プロジェクト「KINDAI Ramen Venture 近大をすすらんか。」を実施し、東大阪キャンパス内で在学生がラーメン店を経営しています。四代目店舗が、当初の予定通り、令和8年（2026年）2月で出店期間満了となりましたので、令和7年度（2025年度）の決算を発表します。 【本件のポイント】 ●出店期間11カ月で総売上21,086,410円を達成し、プロジェクト歴代最高額を更新 ●大阪・関西万博、近畿大学附属高等学校での出店及びキッチンカーを活用した企業敷地内での出店を通じて、学外での販売機会を拡大 ●四代目店主は、起業や店舗経営の経験を「ガクチカ」として就職活動に生かし、金融関連企業へ就職 【本件の内容】 学生飲食店起業支援プロジェクト「KINDAI Ramen Venture 近大をすすらんか。」は、本学学生がキャンパス内で実際にラーメン店を経営することで、実践的な飲食店経営を学び、卒業後の事業展開や新たな起業を目指すことを支援するものです。本プロジェクトの実施を通じて、大学全体で学生の起業家精神を醸成することを目指しています。 四代目店舗は、近畿大学国際学部国際学科4年（当時）の岡田帝乙さんが経営し、令和7年（2025年）4月から令和8年（2026年）2月まで営業しました。学内での店舗営業に加え、東大阪キャンパス外での販売機会の拡大にも取り組みました。令和7年（2025年）5月9日（金）から11日（日）には、大阪・関西万博で開催された「大阪ウィーク～春・夏・秋～」春の陣に、東大阪市の出展として参加し、EXPOメッセ「WASSE」に出店しました。また、近畿大学附属高等学校での出店を実現したほか、株式会社コノエ（大阪府東大阪市）の支援を受けて製作したキッチンカーを活用し、大阪機械卸業団地協同組合内にある同社敷地にも出店しました。従来の学内中心の営業に加え、地域や企業と連携した販売にも挑戦し、大阪・関西万博では3日間で1,506,500円、株式会社コノエでの出店では80,000円を売り上げました。 令和7年度（2025年度）の総売上は21,086,410円で、初代から三代目までの各店舗の総売上を上回り、プロジェクト歴代最高額を更新しました。11カ月間で34,960杯のラーメンを提供し、5,986,771円の純利益を計上しました。 岡田さんは、店舗経営を通じて、売上や利益の管理、商品開発、学外出店の調整など、実践的な事業運営を経験しました。就職活動では、これらの経験を学生時代に力を入れたこと、いわゆる「ガクチカ」として伝えました。令和8年（2026年）3月の卒業後は金融関連企業に就職し、店舗経営で培った数値分析力や意思決定力、周囲を巻き込みながら事業を進める力を今後の業務に生かしていきます。 【店舗決算表】 （単位：円）

※本リリースに掲載する純利益は法人税等を控除する前の数値です。 【「KINDAI Ramen Venture 近大をすすらんか。」四代目店主 岡田帝乙（おかだてお）さんのコメント】 「近大をすすらんか。」での1年間は、店舗運営に加え、キッチンカーでの出店や外部イベント、商品開発など、多くの実践経験を積む貴重な機会となりました。支えてくださった皆さま、そして共に走り続けてくれた仲間に心から感謝しています。この経験で培った数値分析力や意思決定力を生かし、卒業後は金融業界で成長していきたいと思います。 【近畿大学大学院 実学社会起業イノベーション学位プログラム長・教授 浦上拓也のコメント】 今や近大の"学生起業家のアイコン"としてもその存在が注目されている"近大をすすらんか。"初代店主の西さん（現・近畿大学大学院実学社会起業イノベーション学位プログラム修士課程2年生）は"株式会社やるかやらんか"の代表取締役社長、二代目の村上さんは起業家として飲食ビジネス等で頑張っておられ、三代目の前田さんも同じく飲食業で店長として活躍されています。そのような実績ある先代店主に続く四代目として、岡田さんも相当なプレッシャーがあったことでしょう。飲食業全体の平均的な営業利益率は約5～8%程度とされる中で、"近大をすすらんか。"は創業以来、その4倍以上の営業利益率を達成し続けています。また今回、総売上が過去最高を記録し、間違いなく"ものすごく立派な業績"と評価すべき数字だと思います。四代目の岡田さんは起業でもない飲食業界でもない、金融業界という"異分野"にて新たなキャリアをスタートされます。"挑戦"という遺伝子は着実に引き継がれていると感じています。将来の店主候補者の学生のみなさんにも、ますます頑張ってほしいと思います。 【関連リンク】 経営学部 経営学科 教授 浦上拓也（ウラカミタクヤ） https://www.kindai.ac.jp/meikan/69-urakami-takuya.html 経営学部 https://www.kindai.ac.jp/business/