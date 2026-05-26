ペットウェアなどの販売を展開する“虎たろうSHOP”の運営会社、ライジングフード株式会社(所在地：大阪府大阪市、代表：片岡文幸)は、選手別「推し」のペットシャツに第2弾として、新たな選手を2026年5月26日(火)に受注可能リストに追加いたしました。





新たに追加された立石選手の刺繍ユニフォームを纏うワンちゃん





昨年、阪神タイガースからドラフト一位に指名された立石選手をはじめとした約40名を迎え、ついに自由にデザインを選べるようになりました。(2026年シーズンの阪神タイガース球団に登録されている全支配下選手)





追加選手の一覧(ネーム＆背番号)





当社カタログから選択したお気に入りの「タイガース選手・監督・コーチ」の刺繍をあしらったユニフォーム型のペットシャツを、愛犬や愛猫にまとわせることで、試合を一緒に熱く応援することができます。









■商品の特徴

「背番号」×「選手名」の本格ユニフォーム風ペットシャツ！





ユニフォームを踏襲した本格的なデザイン(C)阪神タイガース





2026年シーズンで登録されている88名の「全支配下選手・監督・コーチ」の背番号・選手名を刺繍し、ユニフォーム風ペットシャツの形に仕立ててお届けしている商品となります。

ドッグウェアで指定した選手の情報を刺繍できるのは弊社が業界初となります。(※26年2月時点、弊社調べ)





ユニフォーム前面にもだわりの刺繍(C)阪神タイガース





背面だけではない、前面にも公式ユニフォーム同様の刺繍

2026年モデルの刺繍は背面と前面の両面にあしらわれており、再現度の高いユニフォームは応援の熱気を高めてくれること間違いなし。









■販売状況

2026年4月1日からの発売後以降、現在までたくさんのご注文を頂き、皆様から好評を頂いております。お問い合わせの数も多く、この度は皆様の声にお応えする形として選手の追加を実現いたしました。





ホームユニフォームMサイズを着用したワンちゃん3.9kg





■商品概要

商品名： 阪神タイガース「推し」のペットシャツ

種類 ： 「ホーム」「ビジター」「イエロー」「ピンク」の全4種

(刺繍可能選手数全88人)

価格 ： 4,980円(税込)

内容 ： 阪神タイガース選手のユニフォーム風ペットウェア

サイズ： S・M・Lサイズ

採寸 ：

Sサイズ(首回り25.5cm、胸囲36.5cm、背中側着丈24cm、腹側着丈15cm)、

Mサイズ(首回り28.5cm、胸囲41.5cm、背中側着丈28cm、腹側着丈17cm)、

Lサイズ(首回り31.5cm、胸囲46.5cm、背中側着丈32cm、腹側着丈19cm)

カラー： 「ホワイト(ホームカラー)」「ブルーグレー(ビジターカラー)」「イエロー」「ピンク」

素材 ： 本体(ポリエステル100％)、リブ(ポリエステル97％、ポリウレタン3％

オンライン販売場所： BASEサイト https://www.kotaro-osaka.jp/

Amazonサイト https://amzn.asia/d/02f6ZiWu









■会社概要

商号 ： ライジングフード株式会社

代表者 ： 代表取締役 片岡 文幸

所在地 ： 〒542-0064 大阪府大阪市中央区上汐2丁目3-10

設立 ： 2009年12月

事業内容：ペット服飾の販売事業

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://risingfood.biz/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

ライジングフード株式会社 お客様相談窓口

TEL ：06-4302-4898

お問い合わせフォーム： rhs-shop@joyfullink.net